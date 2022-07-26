У захватчиков пылает: в оккупированном Донецке горит нефтебаза

Детали

Там заявляют, что «подготовка к этому концерту в Донецке была очень тщательной, поэтому и такой «яркий» результат». Однако в СтратКоме ВСУ не указывают, что именно горит.

Цитата

«селитра и гуманитарка» горели так ярко, а «подушки и матрасы» взрывались так долго и громко, что слышал и видел чуть ли не весь город», – пишут на своей странице.

РосСМИ сообщают, что загорелась нефтебаза якобы «после удара Вооруженных сил Украины».

«Огонь от пожара виден в нескольких районах Донецка, а пламя бьет на пару десятков метров в высоту. Горят цистерны с горюче-смазочными материалами», - сообщают росСМИ.

Дополнение

Как сообщили в соцсетях, в ночь с 9 на 10 июля во временно оккупированном Алчевске раздались взрывы, писали о прилете по складу боеприпасов.