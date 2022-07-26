У захватчиков пылает: в оккупированном Донецке горит нефтебаза
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В оккупированном Донецке вспыхнул масштабный пожар в Буденовском районе. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram, сообщает УНН.
Детали
Там заявляют, что «подготовка к этому концерту в Донецке была очень тщательной, поэтому и такой «яркий» результат». Однако в СтратКоме ВСУ не указывают, что именно горит.
Цитата
«селитра и гуманитарка» горели так ярко, а «подушки и матрасы» взрывались так долго и громко, что слышал и видел чуть ли не весь город», – пишут на своей странице.
РосСМИ сообщают, что загорелась нефтебаза якобы «после удара Вооруженных сил Украины».
«Огонь от пожара виден в нескольких районах Донецка, а пламя бьет на пару десятков метров в высоту. Горят цистерны с горюче-смазочными материалами», - сообщают росСМИ.
Дополнение
Как сообщили в соцсетях, в ночь с 9 на 10 июля во временно оккупированном Алчевске раздались взрывы, писали о прилете по складу боеприпасов.