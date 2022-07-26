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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У загарбників палає: в окупованому Донецьку горить нафтобаза

У загарбників палає: в окупованому Донецьку горить нафтобаза

Київ • УНН

 • 204248 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. В окупованому Донецьку спалахнула масштабна пожежа в Будьоновському районі. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram, інформує УНН.

Деталі

Там заявляють, що «підготовка до цього концерту в Донецьку була дуже ретельною, тому і такий «яскравий» результат». Однак у СтратКом ЗСУ не вказують, що саме горить.

Цитата

«селітра і гуманітарка» горіли так яскраво, а «подушки і матраци» вибухали так довго і голосно, що чуло і бачило ледь не все місто, - пишуть на своїй сторінці.

РосЗМІ повідомляють, що загорілася нафтобаза нібито «після удару Збройних сил України».

«Вогонь від пожежі видно в декількох районах Донецька, а полум'я б'є на пару десятків метрів у висоту. Горять цистерни з паливно-мастильними матеріалами», - повідомляють росЗМІ.

Доповнення 

Як повідомляли в соцмережах, у ніч з 9 на 10 липня в тимчасово окупованому Алчевську пролунали вибухи, писали про приліт по складу боєприпасів.

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