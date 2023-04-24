В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение

Около 5 утра по Киеву на островах Кермадек, Новая Зеландия, произошло землетрясение, которое Европейский-Средиземноморский сейсмологический центр сначала оценил в 7.3 балла, но впоследствии скорректировал показатели до 7.1 по шкале Рихтера. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

Также Национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями сообщило, что угрозы цунами для Новой Зеландии нет.

Острова Кермадек, где произошло землетрясение, являются преимущественно не заселенными. За исключением о.Рауль, на котором периодически остаются ученые с целью наблюдения за метеорологическими явлениями. На этих островах колебания земной коры — частое явление, ведь они находятся на стыке тектонических плит.

Напомним, вчера в Индонезии произошло два землетрясения, средняя магнитуда которых достигала 6 баллов.