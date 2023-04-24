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У Новій Зеландії стався потужний землетрус

У Новій Зеландії стався потужний землетрус

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Біля південно-східного узбережжя Нової Зеландіі зафіксували землетрус магнітудою 7.1, повідомляє УНН з посиланням на Європейський-Середземноморський сейсмологічний центр.

Близько 5 ранку за Києвом на островах Кермадек, Нова Зеландія, стався землетрус, який Європейський-Середземноморський сейсмологічний центр спочатку оцінив у 7.3 бали, але згодом скорегував показники до 7.1 за шкалою Ріхтера. Інформація про руйнування чи постраждалих не надходила.

Також Національне агентство з управління надзвичайними ситуаціями повідомило, що загрози цунамі для Нової Зеландії немає.

Острова Кермадек, де стався землетрус, є переважно не заселеними. За винятком о.Рауль, на якому періодично залишаються науковці з метою спостереження за метеорологічними явищами. На цих островах коливання земної кори — часте явище, адже вони знаходяться на стику тектонічних плит.

Нагадаємо, вчора в Індонезії сталось два землетруси, середня магнітуда яких сягала 6 балів.

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