У Новій Зеландії стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Біля південно-східного узбережжя Нової Зеландіі зафіксували землетрус магнітудою 7.1, повідомляє УНН з посиланням на Європейський-Середземноморський сейсмологічний центр.
Близько 5 ранку за Києвом на островах Кермадек, Нова Зеландія, стався землетрус, який Європейський-Середземноморський сейсмологічний центр спочатку оцінив у 7.3 бали, але згодом скорегував показники до 7.1 за шкалою Ріхтера. Інформація про руйнування чи постраждалих не надходила.
Також Національне агентство з управління надзвичайними ситуаціями повідомило, що загрози цунамі для Нової Зеландії немає.
Острова Кермадек, де стався землетрус, є переважно не заселеними. За винятком о.Рауль, на якому періодично залишаються науковці з метою спостереження за метеорологічними явищами. На цих островах коливання земної кори — часте явище, адже вони знаходяться на стику тектонічних плит.
Нагадаємо, вчора в Індонезії сталось два землетруси, середня магнітуда яких сягала 6 балів.