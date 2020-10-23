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В Германии за время пандемии увеличилось число миллионеров

В Германии за время пандемии увеличилось число миллионеров

Киев  •  УНН

 • 11727 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. В Германии с января по июнь 2020 года количество долларовых миллионеров увеличилось на 58 тысяч. Об этом говорится в исследовании швейцарского банка Credit Suisse, пишет DW, передает УНН.

По данным финучреждения, с января по июнь текущего года число жителей страны с состоянием более одного миллиона долларов США увеличилось на 58 тысяч. К началу 2020 года в Германии, по этим данным, проживали 2,1 миллиона граждан с миллионными активами.

Отмечается, что за первое полугодие вырос и средний показатель частных состояний немцев. В среднем состояние каждого взрослого жителя ФРГ за это время увеличилось на 1,8%. За весь 2020 год, по оценке экспертов банка, этот показатель увеличится на 3,9%. Причиной такого роста авторы отчета называют ограниченные возможности тратить деньги во время пандемии.

В целом в Германии число состоятельных граждан особенно высоко. Так, около 40% жителей страны имеют капитал, превышающий 100 тыс. долларов. Данный показатель в четыре раза больше среднемирового.

Как сообщал УНН, всего в мире на COVID-19 инфицировано более 41,5 млн человек, из них выздоровели более 28 млн. Количество умерших возросло до 1 135 880 человек. Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США, Индия, Бразилия, Россия, а также Аргентина, Франция и Испания.

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