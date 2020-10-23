У Німеччині за час пандемії збільшилось число мільйонерів

За даними фінустанови, з січня до червня поточного року число жителів країни зі статками понад один мільйон доларів США збільшилось на 58 тисяч. На початок 2020 року в Німеччині, за цими даними, проживали 2,1 мільйона громадян з мільйонними активами.

Зазначається, що за перше півріччя зріс і середній показник приватних статків німців. У середньому статки кожного дорослого жителя ФРН за цей час збільшилася на 1,8%. За весь 2020 рік, за оцінкою експертів банку, цей показник збільшиться на 3,9%. Причиною такого зростання автори звіту називають обмежені можливості витрачати гроші під час пандемії.

У цілому в Німеччині число заможних громадян є особливо високим. Так, близько 40% жителів країни мають капітал, що перевищує 100 тис. доларів. Даний показник вчетверо більше середньосвітового.

Як повідомляв УНН, всього у світі на COVID-19 інфіковано понад 41,5 млн людей, з них одужало понад 28 млн. Кількість померлих зросла до 1 135 880 осіб. Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США, Індія, Бразилія, Росія, а також Аргентина, Франція та Іспанія.