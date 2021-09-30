В Германии от суда пыталась убежать 96-летняя экс-сотрудница концлагеря
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Сегодня в Германии не явилась на суд 96-летняя Ирмгард Фурхнер, которую обвиняют в соучастии массового убийства в концлагере "Штуттгоф" во время Второй мировой войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
"Обвиняемая утром вышла из дома и уехала на такси в неизвестное место", — заявила пресс-секретарь суда.
Сообщают, что женщину задержали через несколько часов после того, как она не явилась на суд. Сейчас ее осматривает врач, чтобы понять, нет ли по состоянию здоровья запретов для заключения. Судебное заседание перенесли на 19 октября.
Ирмгард Фурхнер обвиняют в пособничестве убийству 11 412 человек, когда она работала машинисткой в концлагере "Штуттгоф" с 1943 по 1945 год. Отмечают, что женщина записывала распоряжения о казни, которые диктовал комендант лагеря Полом-Вернер Хоппе (его осудили в 1955 году).
Сообщают, что Фурхнер — последняя, кому предъявлены обвинения в преступлениях Холокоста.
Напомним
Король Нидерландов Виллем-Александер в воскресенье, 19 сентября, открыл в Амстердаме Национальный мемориал в память о жертвах Холокоста.