У Німеччині від суду намагалася втекти 96-річна експрацівниця концтабору

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"Обвинувачена вранці вийшла з дому і поїхала на таксі в невідоме місце", — заявила прессекретар суду.

Повідомляють, що жінку затримали за кілька годин після того, як вона не з'явилася на суд. Наразі її оглядає лікар, щоб зрозуміти, чи не має за станом здоров'я заборон для ув'язнення. Судове засідання перенесли на 19 жовтня.

Ірмгард Фурхнер обвинувачують у пособництві вбивства 11 412 людей, коли вона працювала друкаркою в концтаборі "Штуттгоф" із 1943 до 1945 рік. Зазначають, що жінка записувала розпорядження про страту, які диктував комендант табору Полом-Вернер Хоппе (його засудили 1955 року).

Повідомляють, що Фурхнер — остання, кому висунули обвинувачення у злочинах Голокосту.

Нагадаємо

Король Нідерландів Віллем-Александер в неділю, 19 вересня, відкрив в Амстердамі Національний меморіал на згадку про жертв Голокосту.