В Германии вечеринка превратилась в массовую драку: задержаны 39 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Полиция сообщила в воскресенье, что около 40 человек были арестованы в самом центре финансовой столицы Германии - Франкфурте - после вспышки насилия во время масштабной вечеринки на свежем воздухе, передает УНН со ссылкой на DW.
Сообщается, что в субботу вечером на Оперной площади города находилось около 3 тысяч человек.
В последние недели площадь стала "зоной вечеринок" под открытым небом, где тысячи людей собираются, как правило, мирно, каждые выходные.
Около 1:00 по местному времени "настроение начало меняться и стало агрессивным", а около 3:00 началась драка у фонтана на площади, сообщил журналистам начальник полиции Франкфурта Герхард Бересвилл. Один из участников вечеринки упал на землю и продолжал лежать, что побудило полицию вмешаться, добавил он.
Затем несколько человек начали бросать в офицеров бутылки, сказал Бересвилл, добавив, что люди хлопали, когда бросали бутылки, и скандировали "ACAB" (с англ. "All Cops Are Bastards" - "Все полицейские - ублюдки").
Пять офицеров получили ранения, и 39 человек были арестованы, восемь из которых все еще находились под стражей по состоянию на утро воскресенья, сообщили в полиции.
По словам Бересвилла, все, кроме одного арестованного, были мужчинами. Девять из участников из Франкфурта, а другие из близлежащих районов.
Как сообщал УНН, в начале июля в центре Киева устроили массовую драку со стрельбой.