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У Німеччині вечірка перетворилася на масову бійку: затримані 39 осіб

У Німеччині вечірка перетворилася на масову бійку: затримані 39 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Поліція повідомила в неділю, що близько 40 осіб були заарештовані в самому центрі фінансової столиці Німеччини - Франкфурті - після спалаху насильства під час масштабної вечірки на свіжому повітрі, передає УНН з посиланням на DW.

Повідомляється, що в суботу ввечері на Оперній площі міста перебувало близько 3 тисячі осіб.

В останні тижні площа стала "зоною вечірок" під відкритим небом, де тисячі людей збираються, як правило, мирно, кожні вихідні.

Близько 1:00 за місцевим часом "настрій почав змінюватися і стало агресивним", а близько 3:00 почалася бійка біля фонтану на площі, повідомив журналістам начальник поліції Франкфурта Герхард Бересвілл. Один з учасників вечірки впав на землю і продовжував лежати, що спонукало поліцію втрутитися, додав він.

Потім кілька людей почали кидати в офіцерів пляшки, сказав Бересвілл, додавши, що люди плескали, коли кидали пляшки, і скандували "ACAB" (з англ. "All Cops Are Bastards" - "Всі поліцейські - виродки").

П'ять офіцерів отримали поранення, і 39 осіб було заарештовано, вісім з яких все ще перебували під вартою за станом на ранок неділі, повідомили в поліції.

За словами Бересвілла, всі, крім одного заарештованого, були чоловіками. Дев'ять з учасників з Франкфурта, а інші з довколишніх районів.

Як повідомляв УНН, на початку липня в центрі Києва влаштували масову бійку із стріляниною.

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