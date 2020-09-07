В Германии опровергли обвинения России в затягивании процесса по Навального

“Мы уже давно приняли этот запрос об оказании правовой помощи. Когда мы говорили с российским послом, мы сказали ему об этом. И вообще нет никакой причины не удовлетворять его. Сейчас еще идет обследование в берлинской [клинике] Charite, но мы ясно сказали, что если будет формальный запрос, то мы выдадим все разрешения, которые необходимы, чтобы обменяться информацией по этому запросу”, — заявил Маас.

Он прокомментировал заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Берлин затягивает процесс рассмотрения ходатайства: “Это очередная „дымовая завеса“, такие мы уже видели за последние дни. И я боюсь, что в ближайшие дни будут еще”.

Глава МИД Германии отметил, что сейчас постоянно поступает новая информация, в частности от врачей, которые лечат Навального, в связи с этим удовлетворение запроса РФ — это длительный процесс. Кроме того, Маас подчеркнул, что если речь идет о личных данных, то их передачу должен сначала решить тот, кому они принадлежат.

Он также повторил свой призыв к Москве расследовать инцидент с Навальным. “До сих пор это вообще не произошло”, — считает он.

Кроме этого, по его словам, использование боевого ядовитого вещества является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия.

“Этот вопрос затрагивает не только Германию, но и международное сообщество. В связи с этим мы обсудили его с нашими партнерами в ЕС, а также в НАТО. И в ближайшие дни мы обсудим в европейской плоскости, какая реакция последует и какие последствия это будет иметь”, — сказал Маас.

Как сообщал УНН, из-за отравления Навального в Минобороны Германии готовы к обсуждению санкций против России, в том числе в области пока не достроенного газопровода "Северный поток - 2".