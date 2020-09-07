У Німеччині спростували звинувачення Росії у затягуванні процесу щодо Навального

“Ми вже давно схвалили цей запит про надання правової допомоги. Коли ми говорили з російським послом, ми сказали йому про це. І взагалі немає ніякої причини не задовольняти його. Зараз ще йде обстеження в берлінській [клініці] Charite, але ми ясно сказали, що якщо буде формальний запит, то ми видамо всі дозволи, які необхідні, щоб обмінятися інформацією по цьому запиту”, — заявив Маас.

Він прокоментував заяву офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової про те, що Берлін затягує процес розгляду клопотання: “Це чергова” димова завіса “, такі ми вже бачили в останні дні. І я побоююся, що в найближчі дні будуть ще”.

Голова МЗС Німеччини зазначив, що зараз постійно надходить нова інформація, зокрема від лікарів, які лікують Навального, в зв’язку з цим задоволення запиту РФ — це тривалий процес. Крім того, Маас підкреслив, що якщо мова йде про особисті дані, то їх передачу повинен спочатку вирішити той, кому вони належать.

Він також повторив свій заклик до Москви розслідувати інцидент з Навальний. “До сих пір це взагалі не відбулося”, — вважає він.

Окрім цього, за його словами, використання бойової отруйної речовини є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї.

“Це питання зачіпає не тільки Німеччину, але і міжнародне співтовариство. У зв’язку з цим ми обговорили його з нашими партнерами в ЄС, а також в НАТО. І в найближчі дні ми обговоримо в європейській площині, яка реакція послідує і які наслідки це матиме”, — сказав Маас.

Як повідомляв УНН, через отруєння Навального у Міноборони Німеччини готові до обговорення санкцій проти Росії, в тому числі в області поки не добудованого газопроводу “Північний потік — 2”.