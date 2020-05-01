В Германии из-за пандемии вырос уровень безработицы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Количество безработных в ФРГ резко выросла в апреле на фоне пандемии COVID-19. Кроме того, почти каждый третий из более 33 миллионов трудоустроенных перешли на работу по сокращенному графику, сообщило Федеральное агентство по труду в четверг, 30 апреля, передает УНН со ссылкой на DW.
В апреле в Германии насчитывалось 2,644 миллиона безработных - на 308 000 больше, чем в марте и на 415 000 больше, чем в прошлом году. В результате уровень безработицы в стране повысился на 0,7 процентных пунктов до 5,8 процента.
"Из-за пандемии нового коронавируса рынок труда оказался под сильным давлением. Спрос на новых сотрудников фактически рухнул", - рассказал глава агентства Детлеф Шеле. По его мнению, Германию ожидает самая глубокая рецессия за весь послевоенный период.
По последним данным агентства, 751 тысяча компаний в Германии объявили о переводе персонала на работу по сокращенным графикам. Это решение охватывает 10,1 миллиона человек.
Ранее рекордные показатели неполной занятости были зарегистрированы в мае 2009 года. Тогда по сокращенным графикам работали 1,44 миллиона человек. В течение всего кризисного 2009 года было подано 3,3 миллиона заявок о переходе работу с неполной занятостью.
Напомним, в ООН прогнозируют исторический уровень безработицы на фоне кризиса с COVID-19.