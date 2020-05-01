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У Німеччині через пандемію зріс рівень безробіття

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Кількість безробітних у ФРН різко зросла у квітні на тлі пандемії COVID-19. Крім того, майже кожен третій з понад 33 мільйонів працевлаштованих перейшли на роботу за скороченим графіком, повідомило Федеральне агентство з праці в четвер, 30 квітня, передає УНН з посиланням на DW.

У Німеччині через пандемію зріс рівень безробіття

У квітні в Німеччині налічувалося 2,644 мільйона безробітних - на 308 тисяч більше, ніж у березні та на 415 тисяч більше, ніж минулого року. Внаслідок цього рівень безробіття в країні підвищився на 0,7 процентних пунктів до 5,8 відсотка.

"Через пандемію нового коронавірусу ринок праці опинився під сильним тиском. Попит на нових співробітників фактично обвалився", - розповів глава агентства Детлеф Шеле. На його думку, Німеччину очікує найглибша рецесія за весь післявоєнний період.

За останніми даними агентства, 751 тисяча компаній в Німеччині оголосила про переведення персоналу на роботу за скороченими графіками. Це рішення охоплює 10,1 мільйона людей.

Раніше рекордні показники неповної зайнятості були зареєстровані в травні 2009 року. Тоді за скороченими графіками працювали 1,44 мільйона осіб. Впродовж усього кризового 2009 року було подано 3,3 мільйона заявок про перехід роботу з неповною зайнятістю.

Нагадаємо, в ООН прогнозують історичний рівень безробіття на тлі кризи з COVID-19.

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