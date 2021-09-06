В Нидерландах сегодня возобновятся слушания по делу MH17

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Слушания по делу о катастрофе Boeing на Донбассе в июля 2014 года возобновляются в понедельник в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах. В ходе заседаний, которые продлятся до 24 сентября, слово будет предоставлено родным и близким погибших, передает УНН.