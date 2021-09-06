У Нідерландах сьогодні поновляться слухання у справі MH17

Справа MH17
Процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня минулого року. Слухання по суті почалися 7 червня.
Так, 10 червня 2020 року суд обговорював матеріали справи, надані прокуратурою Нідерландів — фото і відеоматеріали, а також перехоплені телефонні розмови і показання свідків.
Також на попередніх засіданнях суд перейшов до обговорення ролі обвинувачуваних у справі. Ними є Ігор Гіркін з позивним “Стрєлков”, Сергій Дубинський (“Хмурий”), Олег Пулатов (“Гюрза”) і Леонід Харченко (“Крот”). Зокрема, було оприлюднено низку телефонних розмов між обвинуваченими, які серед іншого обговорювали Бук, з якого в результаті і був збитий літак.
18 червня суд в Нідерландах завершив демонстрацію всіх доказів у справі про MH17.
Детально обговорювалася роль Ігоря Гіркіна, одного з підозрюваних. Сторона звинувачення намагалася спростувати твердження сторони захисту про те, що їх докази містять дезінформацію.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Країни з групи з розслідування аварії МН17 заявили про готовність допомогти слідству
Вже 8 липня 2021 року суд відхилив клопотання захисту про допит американського розвідника, який сформував звіт про катастрофу Boeing МН17 над Донбасом в 2014 році і призупинив слухання по суті до 6 вересня.
Довідка
17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17.
В авіакатастрофі загинули всі 298 чоловік, що знаходилися на борту. Літак виконував рейс Амстердам — Куала-Лумпур. Більшість загиблих — 196 осіб — були громадянами Нідерландів.
Відразу після трагедії, відповідно до укладених міжнародних угод між Україною, Австралією, Бельгією, Нідерландами і Малайзією, була створена Міжнародна спільна слідча група (JIT) з питань розслідування причин катастрофи.
У 2018 році, 24 травня, спільна слідча група з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідної установкою “Бук”, що належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації.