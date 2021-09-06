У Нідерландах сьогодні поновляться слухання у справі MH17

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“Родичі отримають можливість скористатися своїм правом виступу перед суддями”, — йдеться в повідомленні на сайті суду. Паралельно планується обговорити питання компенсацій.

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Як уточнив раніше головуючий суддя Фредерік Стейнхьойс, на цей момент вимоги про компенсацію подали в цілому 299 родичів загиблих. Частина з них планує виступити зі зверненням до суддів і розповісти про те, як катастрофа відбилася на їх життя. Слідом за цим слухання повинні будуть тривати виступами представників звинувачення і захисту, які повинні будуть представити свої аргументи щодо винуватості або невинуватості обвинувачених.

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