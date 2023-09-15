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В небе над Николаевщиной ночью уничтожили семь "шахедов" рф

В небе над Николаевщиной ночью уничтожили семь "шахедов" рф

Киев • УНН

 • 168911 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Во время ночной атаки армии рф украинская ПВО уничтожила семь вражеских ударных БпЛА «Shahed-136/131 в Николаевской области, сообщает председатель ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Цитата

“Ночью, 15 сентября, враг атаковал Украину ударными БпЛА типа «Shahed-136/131» с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – рф). Силами и средствами воздушного командования «Юг» на Николаевщине уничтожено семь вражеских ударных БпЛА «Shahed-136/131”, - говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что в ночь на 15 сентября в Николаевской области работала ПВО. А утром россияне из РСЗО нанесли удар по открытой территории Радсадовской территориальной общины.

В целом Силы обороны в ночь на 15 сентября уничтожили все 17 вражеских ударных дронов “Shahed-136/131” запущенных российскими войсками.

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