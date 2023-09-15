У небі над Миколаївщиною вночі знищили сім "шахедів" рф

Цитата

“Вночі, 15 вересня, ворог атакував Україну ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – рф). Силами та засобами повітряного командування «Південь» на Миколаївщині знищено сім ворожих ударних БпЛА «Shahed-136/131”, - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, що У ніч на 15 вересня в Миколаївській області працювала ППО. А вранці росіяни з РСЗВ завдали удару по відкритій території Радсадівської територіальної громади.

Загалом Сили оборони у ніч на 15 вересня знищили усі 17 ворожих ударних дронів “Shahed-136/131” запущених російськими військами.