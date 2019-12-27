В НБУ рассказали о принципах работы "антиколомойского" закона

“Законопроект № 2571, который недавно подал в Раду Кабмин. В СМИ его называют „антиколомойским“, но это ошибка. Он совершенно не про Коломойского. Мы работали над этим документом очень долго. Просто некоторые вещи совпали”, — сказала Рожкова.

По ее мнению, такой закон был нужен еще в 2015-2016 годах, когда с рынка выводилось большое количество банков.

“Важная норма документа — признание банка банкротом и ликвидация финучреждения — процессы необратимые, их нельзя вернуть назад. Если ФГВФЛ уже выплатил деньги вкладчикам, а завтра владелец банка подает в суд и требует остановить ликвидацию — что должно происходить дальше? Вкладчики должны вернуть деньги Фонда гарантирования? Или кто-то другой должен отдать эти деньги ФГВФЛ? Так же нельзя отменить продажу банка новому владельцу”, — пояснила заместитель главы Нацбанка.

Она называет законопроект № 2571 “законом на перспективу”. Кроме того, по ее словам, в НБУ хотят установить механизм защиты владельцев финучреждений, которые будут признаны неплатежеспособными.

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“Сейчас в законе „О системе гарантирования“ есть норма, согласно которой владелец получает компенсацию в размере суммы, оставшейся после продажи всех активов и расчетов с кредиторами банка. В частности, такой механизм сработал в случае с Госзембанк и Классик Банком. Законопроект № 2571 усовершенствует эту процедуру”, — отметила она.

Рожкова пояснила, что, согласно алгоритму, Нацбанк признает банк неплатежеспособным, учреждение отправляется в ФГВФЛ и тот определяет, как с ним дальше делать.

“Владельцы не смогут остановить процесс банкротства и ликвидации финучреждения через суд. Но если экс-владелец считает, что ему был причинен ущерб, он может обратиться в суд и требовать компенсацию. Ее размер будет рассчитываться как разница между стоимостью активов и обязательств, которые были в банке на момент признания неплатежеспособным”, — добавила она.

Как сообщал УНН, с 21 октября 2019 года вводится в действие Кодекс Украины о процедурах банкротства.