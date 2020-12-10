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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 73191 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 96419 просмотра

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3 марта, 15:41 • 115441 просмотра

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3 марта, 11:09 • 150540 просмотра

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В НБУ оценивают потери ВВП от январского локдауна в 0,2%

В НБУ оценивают потери ВВП от январского локдауна в 0,2%

Киев  •  УНН

 • 14773 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Национальный банк предварительно оценивает потери от анонсированного правительством локдауна в январе 2021 года в 0,2% годового ВВП. Об этом во время брифинга в четверг заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передает корреспондент УНН.

"Относительно влияния карантина выходного дня, мы ожидали влияние до 0,2% на ВВП. Можно сказать, что оно скорее всего будет меньше. Мы видели показатели высокочастотные, по мобильности людей и тому подобное. Они говорят о том, что влияние будет минимальным", - сказал Сологуб.

По его словам, на сегодня НБУ наблюдает ухудшение ожиданий бизнеса, не только из-за самого карантина, но на фоне ожидания карантинных мероприятий.

"Относительно локдауна, который ожидается в январе, перечень карантинных ограничений не является очень жестким по сравнению с тем, что мы видели весной. Поэтому, по нашим оценкам, новые ограничения приведут к потере около 0,2% годового ВВП следующего года", - заявил замглавы НБУ.

Напомним, накануне Кабинет министров Украины поддержал постановление о введении жестких карантинных мероприятий по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.

Как сообщал УНН, по данным Минэкономики, введенный в ноябре "карантин выходного дня" практически не повлияет на итоги относительно состояния экономики (ВВП) Украины - потери только 0,04-0,06 процентных пункта в расчете за год.

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