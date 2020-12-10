В НБУ оценивают потери ВВП от январского локдауна в 0,2%
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Национальный банк предварительно оценивает потери от анонсированного правительством локдауна в январе 2021 года в 0,2% годового ВВП. Об этом во время брифинга в четверг заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передает корреспондент УНН.
"Относительно влияния карантина выходного дня, мы ожидали влияние до 0,2% на ВВП. Можно сказать, что оно скорее всего будет меньше. Мы видели показатели высокочастотные, по мобильности людей и тому подобное. Они говорят о том, что влияние будет минимальным", - сказал Сологуб.
По его словам, на сегодня НБУ наблюдает ухудшение ожиданий бизнеса, не только из-за самого карантина, но на фоне ожидания карантинных мероприятий.
"Относительно локдауна, который ожидается в январе, перечень карантинных ограничений не является очень жестким по сравнению с тем, что мы видели весной. Поэтому, по нашим оценкам, новые ограничения приведут к потере около 0,2% годового ВВП следующего года", - заявил замглавы НБУ.
Напомним, накануне Кабинет министров Украины поддержал постановление о введении жестких карантинных мероприятий по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.
Как сообщал УНН, по данным Минэкономики, введенный в ноябре "карантин выходного дня" практически не повлияет на итоги относительно состояния экономики (ВВП) Украины - потери только 0,04-0,06 процентных пункта в расчете за год.