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У НБУ оцінюють втрати ВВП від січневого локдауну у 0,2%

У НБУ оцінюють втрати ВВП від січневого локдауну у 0,2%

Київ • УНН

 • 14790 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Національний банк попередньо оцінює втрати від анонсованого урядом локдауну у січні 2021 року у 0,2% річного ВВП. Про це під час брифінгу у четвер заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, передає кореспондент УНН.

“Щодо впливу карантину вихідного дня, ми очікували вплив до 0,2% на ВВП. Можна сказати, що він скоріш за все буде меншим. Ми бачили показники високочастотні, щодо мобільності людей тощо. Вони говорять про те, що вплив буде мінімальним”, - сказав Сологуб.

З його слів, на сьогодні НБУ спостерігає погіршення очікувань бізнесу, не лише через сам карантин, але на тлі очікування карантинних заходів.

“Щодо локдауну, який очікується у січні, перелік карантинних обмежень не є дуже жорстким в порівнянні з тим, що ми бачили навесні. Тому, за нашими оцінками, нові обмеження призведуть до втрати близько 0,2% річного ВВП наступного року”, - заявив замглави НБУ.

Нагадаємо, напередодні Кабінет міністрів України підтримав постанову про введення жорстких карантинних заходів щодо боротьби з розповсюдженням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року.

Як повідомляв УНН, за даними Мінекономіки, введений у листопаді "карантин вихідного дня" практично не матиме впливу на підсумки року щодо стану економіки (ВВП) України - втрати лише 0,04-0,06 відсоткових пункти у розрахунку за рік.

Українські Національні Новини

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