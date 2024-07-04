Поставки обещанного оружия партнерами идут очень медленно, из-за этого 14 бригад ВСУ до сих пор не укомплектованы. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg в среду, пишет УНН.

Это не патовая ситуация, а проблемная. Патовая ситуация - это тупик, а проблемную ситуацию можно исправить, если иметь желание и инструменты. У нас есть желание, а инструменты не пришли. У нас стоят бригады без оружия, стоит резерв, стоит 14 бригад, как не укомплектованные. У них нет того оружия, о котором уже голосовали, о котором говорили, пакеты должны приходить, но они идут медленно - говорит Зеленский.

Он отмечает, что сейчас мы не можем говорить о контрнаступательных действиях, нам нужно то, что у нас есть.

Мы хотим контрнаступательные действия, тогда когда будем к ним готовы. А готовы мы будем тогда, когда поступает оружие, а его сегодня нет - добавил он.

Президент говорит, что графиков поставки оружия никто не знает.

Напомним

Также в интервью Bloomberg, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет стопроцентных доказательств того, что оружие из Китая попадает в РФ.