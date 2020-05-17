В МИД прокомментировали, могут ли привлечь руководство РФ к ответственности по делу МН17
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Мы видим, что постепенно кольцо вокруг России сжимается. Так заместитель главы МИД Евгений Енин в интервью Радио Свобода ответил на вопрос, могут ли вообще руководство РФ привлечь к ответственности по делу МН17, поскольку процесс продолжается уже долго, передает УНН.
"Это, к сожалению, на сегодняшний момент неотъемлемой частью механизмов, которые предусматривает международное право. Не менее важным является фактор неотвратимости. Именно на это осуществляется ставка. Мы видим, что постепенно кольцо вокруг России сжимается", - сообщил Енин.
Ранее Енин сообщил, что приговоров по делу МН17 следует ожидать как минимум несколько лет. Такие процессы не происходят быстро. К тому же, скорость не должна навредить качествк.
Напомним, 9 марта в Нидерландах началось первое слушание по делу о катастрофе пассажирского самолета MH17 авиакомпании Malaysian Airlines над Донбассом в 2014 году.
Последнее слушание состоялось 23 марта, после чего суд решил взять паузу до 8 июня 2020 из-за пандемии коронавируса.