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В МИД прокомментировали, могут ли привлечь руководство РФ к ответственности по делу МН17

Киев • УНН

 • 16768 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Мы видим, что постепенно кольцо вокруг России сжимается. Так заместитель главы МИД Евгений Енин в интервью Радио Свобода ответил на вопрос, могут ли вообще руководство РФ привлечь к ответственности по делу МН17, поскольку процесс продолжается уже долго, передает УНН.

В МИД прокомментировали, могут ли привлечь руководство РФ к ответственности по делу МН17

"Это, к сожалению, на сегодняшний момент неотъемлемой частью механизмов, которые предусматривает международное право. Не менее важным является фактор неотвратимости. Именно на это осуществляется ставка. Мы видим, что  постепенно кольцо вокруг России сжимается", - сообщил Енин.

Ранее Енин сообщил, что приговоров по делу МН17 следует ожидать как минимум несколько лет. Такие процессы не происходят быстро. К тому же, скорость не должна навредить качествк.

Напомним, 9 марта в Нидерландах началось первое слушание по делу о катастрофе пассажирского самолета MH17 авиакомпании Malaysian Airlines над Донбассом в 2014 году.

Последнее слушание состоялось 23 марта, после чего суд решил взять паузу до 8 июня 2020 из-за пандемии коронавируса.

Украинские Национальные Новости

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