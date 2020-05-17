У МЗС прокоментували, чи можуть притягти керівництво РФ до відповідальності у справі МН17

"Це є, на жаль, на сьогоднішній момент невід'ємною частиною механізмів, які передбачає міжнародне право. Не менш важливим є фактор невідворотності. Саме на це здійснюється ставка. Ми бачимо що поступово кільце навколо Росії стискається", - повідомив Єнін.

Раніше Єнін повідомив, що вироків у справі МН17 слід чекати щонайменше кілька років. Такі процеси не відбуваються швидко. До того ж, швидкість не має зашкодити якості.

Нагадаємо, 9 березня у Нідерландах почалося перше слухання у справі про катастрофу пасажирського літака MH17 авіакомпанії Malaysian Airlines над Донбасом у 2014 році.

Останнє слухання відбулося 23 березня, після чого суд вирішив взяти паузу до 8 червня 2020 року через пандемію коронавірусу.