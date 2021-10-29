В МИД Грузии уверяют, что переговоры с Киевом по передаче Саакашвили Украине не ведут

Цитата

"С полной ответственностью заявляем и не подтверждаем информацию по поводу того, что якобы по этому вопросу с украинской стороной по дипломатическим каналам ведутся переговоры", - заявили журналистам в пятницу в МИД Грузии, комментируя заявление депутата Верховной рады Украины Юлии Клименко о том, что переговоры на дипломатическом уровне по вопросу возвращения Саакашвили в Украину ведутся в непрерывном режиме.

Добавим

В МИД отметили, что по вопросу экстрадиции Саакашвили на Украину переговоры не проводились и не проводятся.

Ранее в пятницу навестившая в тюрьме в Рустави Саакашвили украинский депутат Клименко, сославшись на слова посла Украины в Грузии, заявила, что "переговоры на дипломатическом уровне ведутся каждый день".

По ее словам, украинская сторона требует передать Саакашвили Украине, так как он является украинским гражданином.

Напомним

Михаил Саакашвили прибыл в Грузию 29 сентября, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Он приговорен заочно к трем и шести годам лишения свободы по обвинению в превышении служебных полномочий и злостном использовании служебных полномочий. Еще два обвинения, в том числе в растрате госсредств на личные нужды, пока рассматриваются в суде. Пятое обвинение — в незаконном пересечении государственной границы — было выдвинуто политику 20 октября. Со дня задержания он держит голодовку. На этой неделе ему понадобилась помощь реаниматолога.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "бредом и провокацией" заявление адвоката Ники Гварамии о готовящейся ликвидации экс-президента Михаила Саакашвили.