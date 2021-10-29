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У МЗС Грузії запевняють, що переговорів з Києвом щодо передачі Саакашвілі Україні не ведуть

Київ • УНН

 • 14794 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У міністерстві закордонних справ Грузії не підтверджують інформацію про те, що між Києвом та Тбілісі ведуться переговори щодо передачі екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі Україні, передає УНН із посиланням на "Грузія.Online".

У МЗС Грузії запевняють, що переговорів з Києвом щодо передачі Саакашвілі Україні не ведуть

Цитата

"З повною відповідальністю заявляємо і не підтверджуємо інформацію з приводу того, що нібито з цього питання з українською стороною дипломатичними каналами ведуться переговори", - заявили журналістам у п'ятницю в МЗС Грузії, коментуючи заяву депутата Верховної Ради України Юлії Клименко про те, що переговори на дипломатичному рівні щодо повернення Саакашвілі в Україну ведуться в безперервному режимі.

Додамо

У МЗС зазначили, що щодо екстрадиції Саакашвілі в Україну переговори не проводилися і не проводяться.

Раніше в п'ятницю український депутат Клименко, яка відвідала у в'язниці в Руставі Саакашвілі, пославшись на слова посла України в Грузії, заявила, що "переговори на дипломатичному рівні ведуться щодня".

За її словами, українська сторона вимагає передати Саакашвілі Україні, оскільки він є українським громадянином.

Нагадаємо

Михайло Саакашвілі прибув до Грузії 29 вересня, а 1 жовтня був затриманий у Тбілісі. Він засуджений заочно до трьох та шести років позбавлення волі за звинуваченням у перевищенні службових повноважень та злісному використанні службових повноважень. Ще два звинувачення, зокрема у розтраті держкоштів на особисті потреби, поки що розглядаються у суді. П’яте звинувачення — у незаконному перетині державного кордону — було висунуто політику 20 жовтня. З дня затримання він тримає голодування. Цього тижня йому знадобилася допомога реаніматолога.

Раніше прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі назвав “маячнею і провокацією” заяву адвоката Нікі Гварамії про ліквідацію експрезидента Михайла Саакашвілі, що готується.

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