В Мьянме за день убили 8 протестующих, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В Мьянме в ходе акций протеста против военного переворота в субботу погибли по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Четыре человека силовики застрелили в Мандалае, двух - в Пьяи, в центральной части Мьянмы, и одного - в пригороде Янгона.
Отмечают, что количество убитых может быть больше, поскольку несколько жертв получили тяжелые огнестрельные ранения. Многие больницы заняты силами безопасности, в результате чего медицинский персонал бойкотирует их, а протестующие избегают.
По данным Reuters, силы безопасности Мьянмы убили по меньшей мере 12 человек.
Дополнительно
За ночь в Мьянме во время огневых обстрелов погибли два человека.
Что было раньше
Массовые протесты в Мьянме продолжаются с 1 февраля после того, как военные Мьянмы отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи. Протестующие требуют освобождения лидера и уважения к результатам выборов.
Аун Сан Су Чжи и президент страны Он Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными.
1 марта состоялось первое слушание по делу против лидера Аун Сан Су Чжи.
По данным ООН, с начала военного переворота было убито более 50 протестующих - не менее 38 только в среду, 3 марта.