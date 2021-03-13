У М'янмі за день вбили 8 протестувальників, є поранені

Деталі

Чотири людини силовики застрелили у Мандалаї, двох - в П'яї, в центральній частині М'янми, і одного - у передмісті Янгона.

Зазначають, що кількість вбитих може бути більшою, оскільки кілька жертв отримали важкі вогнепальні поранення. Багато лікарень зайняті силами безпеки, в результаті чого медичний персонал бойкотує їх, а протестуючі уникають.

За даними Reuters, сили безпеки М'янми вбили щонайменше 12 людей.

Додатково

За ніч у М'янмі під час вогневих обстрілів загинули дві особи.

Що було раніше

Масові протести в М’янмі тривають з 1 лютого після того, як військові М’янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі. Протестуючі вимагають звільнення лідера і поваги до результатів виборів.

Аун Сан Су Чжі і президент країни Він М’їн знаходяться під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними.

1 березня відбулося перше слухання у справі проти лідера Аун Сан Су Чжі.

За даними ООН, з початку військового перевороту було вбито понад 50 протестуючих — не менше 38 тільки в середу, 3 березня.