У М'янмі за день вбили 8 протестувальників, є поранені

ukru
21:00 • 32653 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 70820 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 58605 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 100827 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 67548 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 97410 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116594 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144737 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184220 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 312199 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

18 березня, 17:01 • 104032 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

18 березня, 17:18 • 101940 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

18 березня, 17:25 • 105506 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

18 березня, 17:31 • 101189 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

18 березня, 17:53 • 96787 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 60380 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 312199 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 246206 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339867 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 333303 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 64490 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110180 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110964 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107921 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121354 перегляди
Актуальне
У М'янмі за день вбили 8 протестувальників, є поранені

У М'янмі за день вбили 8 протестувальників, є поранені

Київ • УНН

 • 17773 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. У М'янмі в ході акцій протесту проти військового перевороту в суботу загинули щонайменше сім осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

Деталі

Чотири людини силовики застрелили у Мандалаї, двох - в П'яї, в центральній частині М'янми, і одного - у передмісті Янгона.

Зазначають, що кількість вбитих може бути більшою, оскільки кілька жертв отримали важкі вогнепальні поранення. Багато лікарень зайняті силами безпеки, в результаті чого медичний персонал бойкотує їх, а протестуючі уникають.

За даними Reuters, сили безпеки М'янми вбили щонайменше 12 людей.

Додатково

За ніч у М'янмі під час вогневих обстрілів загинули дві особи.

Що було раніше

Масові протести в М’янмі тривають з 1 лютого після того, як військові М’янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі. Протестуючі вимагають звільнення лідера і поваги до результатів виборів.

Аун Сан Су Чжі і президент країни Він М’їн знаходяться під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними.

1 березня відбулося перше слухання у справі проти лідера Аун Сан Су Чжі.

За даними ООН, з початку військового перевороту було вбито понад 50 протестуючих — не менше 38 тільки в середу, 3 березня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79