В МВД за сутки обнаружили более 320 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. За сутки в системе внутренних дел зафиксировано 322 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
“По состоянию на утро вторника зафиксировано 322 новых случая заражения коронавирусной болезнью среди правоохранителей МВД. Наибольшее количество больных работников МВД зарегистрировано в Запорожской (41), Николаевской (20) областях и городе Киеве (+56)”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что с начала пандемии на коронавирусную болезнь заболело 29 295 правоохранителей, выздоровели — 28 395, умерло — 97.
Напомним, в Украине на утро 29 декабря зафиксировано уже 1 037 362 случая коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели — 681 835 человек, летальных исходов — 18 081. Сейчас болеет 337 446 человек, за сутки количество активных больных снизилась на 9 350. В то же время суточный прирост новых случаев — почти 7 тысяч, рост по сравнению с сутками ранее.