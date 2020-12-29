У МВС за добу виявили понад 320 випадків COVID-19

“Станом на ранок вівторка зафіксовано 322 нові випадки зараження коронавірусною хворобою серед правоохоронців МВС. Найбільшу кількість хворих працівників МВС зареєстровано у Запорізькій (+41), Миколаївській (+20) областях та місті Києві (+56)”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що з початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіло 29 295 правоохоронців, одужало — 28 395, померло — 97.

Нагадаємо, в Україні на ранок 29 грудня зафіксовано вже 1 037 362 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало — 681 835 осіб, летальних випадків — 18 081. Наразі хворіє 337 446 осіб, за добу кількість активних хворих знизилася на 9 350. Водночас добовий приріст нових випадків — майже 7 тисяч, зростання проти доби раніше.