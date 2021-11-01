В МВД опровергли, что Полякова задушили - след был от цепочки

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“Мы все видели, что господин Поляков был в беспомощном состоянии, но он однозначно был живым, поэтому любые версии об удушении не выдерживают никакой критики. Та мушка, по выводам, которая была на шее она является результатом того, что это просто была та золотая цепочка, которая находилась на шее потерпевшего. В то же время, никаких оснований, опять же говорю, говорить об удушении, попытке удушения, тем более удачной попытке, по меньшей мере, не приходится”, — заявил Енин.

Что было раньше

Народный депутат Антон Поляков скончался в ночь на 8 октября, открыто производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой “естественная смерть”. По сообщениям коллег-нардепов, смерть депутата Антона Полякова констатировали в 2:45.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи “скорой”, но констатировали смерть. По словам водителя такси, пассажир сел в его машину возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после чего последнему стало плохо и у него началась тошнота.

При потерпевшем, по данным прокуратуры, обнаружены и изъяты ценные вещи, документы, мобильный телефон и денежные средства. Автомобиль осмотрен и изъят, водителя допрашивали следователи.

По результатам вскрытия, смерть Полякова наступила вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.