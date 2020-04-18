В МВД рассказали о ситуации с пожарами: в Житомирской области сгорело 39 зданий

ukru
Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 13823 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 20243 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 30521 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 58065 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 97244 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104518 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130271 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130073 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 175164 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122111 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киевской области из-за вражеских дронов тревогу объявляли трижды: показали последствия атаки рф

В Киевской области из-за вражеских дронов тревогу объявляли трижды: показали последствия атаки рф

5 марта, 07:19 • 94399 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 102010 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 101689 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

11:59 • 55977 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

13:36 • 69348 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

15:49 • 30440 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

13:36 • 69348 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 132201 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 175160 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 160089 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

14:51 • 15153 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

11:59 • 55977 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 101689 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 102010 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 104281 просмотра
Актуальное
В МВД рассказали о ситуации с пожарами: в Житомирской области сгорело 39 зданий

В МВД рассказали о ситуации с пожарами: в Житомирской области сгорело 39 зданий

Киев  •  УНН

 • 14137 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. На 18 часов 18 апреля в Житомирской области остается 9 очагов природного пожара, из которых 5 локализованы, а на 4 незначительных очагах продолжаются работы по ограничению их распространения. В зоне отчуждения в Киевской области при этом основные усилия направлены на локализацию 4 очагов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-службы МВД.

"По состоянию на 18 часов 18 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесхозов на территории 4 лесных хозяйств (ГП "Овручское ЛХ", "Овручское СЛХ", "Словечанское ЛХ" и "Словечанский лесхоз АПК") по тушению отдельных очагов тления травяного настила и пеньков, остается 9 очагов горения, из которых 5 локализованы, а на 4 незначительных очагах продолжаются работы по ограничению их распространения", - сообщили в МВД о ситуации в Житомирской области.

Силами ГСЧС совместно с лесными хозяйствами не допущено уничтожение зданий и сооружений в 6 населенных пунктах (пгт. Первомайское, с. Выступовичи, с. Рудня, с. Девошин, с. Слобода и с. Ясинец), добавили в ведомстве.

"В отселенных населенных пунктах (с. Острова, с. Личманы, с. Средняя Рудня, с. Нижняя Рудня и с. Верхняя Рудня) огнем уничтожено 39 зданий, некоторые из которых самовольно использовались населением как дачные участки, спасено 45 зданий", - указали в МВД.

18 апреля привлечено 1 единицу инженерной техники и 3 человека л/с Вооруженных сил Украины. Дополнительно в составе сводного отряда для помощи направлено людей и технику из управлений ГСЧС Ивано-Франковской и Тернопольской областей. К тушению привлечены 900 человек и 144 единицы техники, из них от ГСЧС 125 человек и 31 единица техники, в том числе три самолета АН-32П, которыми 18 апреля осуществлено 18 сбросов (144 тонны воды).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Житомирской области до сих пор есть четыре крупных пожара - ОГА

Между тем, в Киевской области по состоянию на 18 часов 18 апреля в зоне отчуждения ГСЧС помогает ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств.

"Основные усилия направлены на локализацию 4 очагов (с. Корогод, с. Буда, с. Рассоха и с. Кривая Гора) тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в очагах, пройденных огнем", - сообщили в МВД.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечено тяжелую инженерную технику ГСЧС и дополнительно пять путепрокладывателей Вооруженных Сил Украины. Инженерной техникой создано 297 км минерализованных полос.

"Угрозы объекту Укрытие, хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам Зоны отчуждения нет", - отметили в ведомстве.

К тушению пожаров привлечено 903 человека и 151 единицы техники, из них от ГСЧС 772 человека и 112 единиц техники (в том числе 3 вертолета). Авиацией ГСЧС (3 вертолета) проводилось тушение отдельных очагов тления (18 апреля осуществлено 169 сбросов - 338 т воды).

"Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,012 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч, г. Чернобыль - 0,023 мР/час., на КДП Дитятки 0,02 мР/ч. при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч.)", - добавили в МВД.

Напомним, из-за масштабных пожаров вокруг Киева разыскиваются двое поджигателей сухой травы на мопедах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы