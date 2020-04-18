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У МВС розповіли про ситуацію з пожежами: на Житомирщині згоріло 39 будівель

У МВС розповіли про ситуацію з пожежами: на Житомирщині згоріло 39 будівель

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. На 18 годину 18 квітня у Житомирській області залишається 9 осередків природної пожежі, з яких 5 локалізовані, а на 4 незначних осередках продовжуються роботи щодо обмеження їх розповсюдження. У Зоні відчуження на Київщині при цьому основні зусилля спрямовані на локалізацію 4 осередків. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані пресслужби МВС.

"Станом на 18 годину 18 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісгоспів на території 4 лісових господарств (ДП “Овруцьке ЛГ”, “Овруцьке СЛГ”, “Словечанське ЛГ” та “Словечанський лісгосп АПК”) щодо гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу та пеньків, залишається 9 осередків горіння, з яких 5 локалізовані, а на 4 незначних осередках продовжуються роботи щодо обмеження їх розповсюдження", - повідомили у МВС про ситуацію на Житомирщині.

Силами ДСНС спільно з лісовими господарствами не допущено знищення будівель і споруд у 6 населених пунктах (смт. Першотравневе, с. Виступовичі, с. Рудня, с. Дівошин, с. Слобода та с. Ясинець), додали у відомстві.

"У відселених населених пунктах (с. Острови, с. Личмани, с. Середня Рудня, с. Нижня Рудня та с. Верхня Рудня) вогнем знищено 39 будівель, окремі з яких самовільно використовувалися населенням як дачні ділянки, врятовано 45 будівель", - вказали у МВС.

18 квітня залучено 1 одиницю інженерної техніки та 3 осіб о/с Збройних сил України. Додатково в складі зведеного загону для допомоги направлено людей і техніку з управлінь ДСНС Івано-Франківської та Тернопільської областей. До гасіння залучено 900 осіб та 144 одиниці техніки, з них від ДСНС 125 осіб та 31 одиницю техніки, у тому числі три літаки АН-32П, якими 18 квітня здійснено 18 скидів (144 тонни води).

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Тим часом, у Київській області станом на 18 годину 18 квітня у Зоні відчуження ДСНС допомагає ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Луб'янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв.

"Основні зусилля спрямовані на локалізацію 4 осередків (с. Корогод, с. Буда, с. Розсоха та с. Крива Гора) тління пеньків, залишків деревини та двох торф’яників в осередках, пройдених вогнем", - повідомили у МВС.

Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково п’ять шляхопрокладачів Збройних Сил України. Інженерною технікою створено 297 км мінералізованих смуг.

"Загрози об’єкту Укриття, сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об’єктам Зони відчуження немає", - наголосили у відомстві.

До гасіння пожеж залучено 903 особи та 151 одиницю техніки з них: від ДСНС 772 особи та 112 одиниць техніки (в тому числі 3 вертольоти). Авіацією ДСНС (3 вертольоти) проводилось гасіння окремих осередків тління (18 квітня здійснено 169 скидів - 338 т води).

"Радіаційний фон по Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год, м. Чорнобиль – 0,023 мР/год., на КДП Дитятки 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.)", - додали у МВС.

Нагадаємо, через масштабні пожежі навколо Києва розшукуються двоє паліїв сухої трави на мопедах.

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