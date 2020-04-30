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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 58014 просмотра

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5 марта, 08:58 • 97226 просмотра

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В Минздраве призвали украинцев оставаться дома на майские праздники

В Минздраве призвали украинцев оставаться дома на майские праздники

Киев  •  УНН

 • 19988 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев оставаться дома на майские праздники и соблюдать карантин. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Я прошу вас оставаться дома на майские праздники, я прошу вас соблюдать карантин. Я хочу, чтобы утром, когда я зачитываю статистику, чтобы у нас было 0 заболевших и 0 умерших. Ради этого призываю вас оставаться дома", - отметил он.

Напомним, в Украине на 9:00 30 апреля зафиксировано уже 10 406 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 261 - летальный. Прирост случаев заболевания за сутки - 540, что одно из наибольших значений с начала эпидемии.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине изменили протокол лечения больных на COVID-19.

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