У МОЗ закликали українців залишатися вдома на травневі свята

"Я прошу вас залишатися вдома на травневі свята, я прошу вас дотримуватися карантину. Я дуже хочу, щоб зранку, коли я зачитую статистику, щоб в нас було 0 захворілих та 0 померлих. Заради цього закликаю вас залишатися вдома", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 30 квітня зафіксовано вже 10 406 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 261 - летальний. Приріст випадків захворювання за добу - 540, що одне з найбільших значень з початку епідемії.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні змінили протокол лікування хворих на COVID-19.