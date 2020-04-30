У МОЗ закликали українців залишатися вдома на травневі свята
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав українців залишатися вдома на травневі свята та дотримуватися карантину. Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Я прошу вас залишатися вдома на травневі свята, я прошу вас дотримуватися карантину. Я дуже хочу, щоб зранку, коли я зачитую статистику, щоб в нас було 0 захворілих та 0 померлих. Заради цього закликаю вас залишатися вдома", - зазначив він.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 30 квітня зафіксовано вже 10 406 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 261 - летальний. Приріст випадків захворювання за добу - 540, що одне з найбільших значень з початку епідемії.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні змінили протокол лікування хворих на COVID-19.