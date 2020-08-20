В Минздраве отчитались о закупках аппаратов ИВЛ за время пандемии

"Сумма, которая была выделена Министерству здравоохранения в постановлении 354 КМУ, также предусматривала закупку через ГП "Медицинские закупки Украины", которые являются получателем этих бюджетных средств. Это было 100 млн гривен. Мы предполагали, что они могли бы купить 200 аппаратов ИВЛ экспертного класса", - сказала Шаталова.

В то же время, по ее словам, в июле в ГП предложили увеличить сумму дополнительно на 126 млн грн. Заместитель министра отметила, что, с точки зрения Минздрава "это не очень корректно и не очень приемлемо".

"Мы посмотрели на Prozorro и там было шесть или семь участников, пришедших к ним", - пояснила она.

Шаталова рассказала, что, как объяснили в "Медицинских закупках", они предлагают увеличить сумму из-за того, что ни один из этих участников, на их взгляд, не обеспечил надлежащий пакет документов и не отвечал тем или иным критериям.

"Что касается наличия и поставки аппаратов ИВЛ: то за эти четыре месяца у нас в больницах, непосредственно в учреждениях здравоохранения (это не касается государственных закупок, это касается закупки за местные бюджеты), то около 900 аппаратов ИВЛ, в том числе для больниц "второй волны" за эти четыре месяца дополнительно повысили нашу институциональную способность учреждений здравоохранения. Ориентировочная стоимость у нас была доведена до ГП "Медицинские закупки" - это около 500 тыс. грн на одну единицу аппарата. А с точки зрения ГП "Медицинские закупки", нам нужно ее повысить более чем в 2 раза - вместо 100 млн нам нужно 226. Будем разбираться с ситуацией...", - сказала заместительница министра.

Как сообщал УНН, в июле Украина как гуманитарную помощь получила от Вьетнама 300 портативных аппаратов искусственной вентиляции легких.