У МОЗ відзвітувались про закупівлі апаратів ШВЛ за час пандемії

"Сума, яка була виділена Міністерству охорони здоров’я у постанові 354 КМУ, також передбачала закупівлю через ДП "Медичні закупівлі України", які є одержувачем цих бюджетних коштів. Це було 100 млн гривень. Ми передбачали, що вони могли б купити 200 апаратів ШВЛ експертного класу", - сказала Шаталова.

Водночас, з її слів, у липні в ДП запропонували збільшити суму додатково на 126 млн грн. Заступниця міністра зауважила, що, з точки зору МОЗ "це не дуже коректно і не дуже прийнятно".

"Ми подивились на Prozorro і там було шість чи сім учасників, які прийшли до них", - пояснила вона.

Шаталова розповіла, що, як пояснили у "Медичних закупівлях", вони пропонують збільшити суму через те, що жоден з цих учасників, на їх погляд, не забезпечив належний пакет документів і не відповідав тим чи іншим критеріям.

"Що стосується наявності і постачання апаратів ШВЛ: то за ці чотири місяці у нас в лікарнях, безпосередньо закладах охорони здоров’я (це не стосується державної закупівлі, це стосується закупівлі за місцеві бюджети), то близько 900 апаратів ШВЛ, у тому числі для лікарень "другої хвилі" за ці чотири місяці додатково підвищили нашу інституційну спроможність закладів охорони здоров’я. Орієнтовна вартість у нас була доведена до ДП "Медичні закупівлі" - це близько 500 тис. грн на одну одиницю апарату. А з точки зору ДП "Медичні закупівлі", нам потрібно її підвищити більш ніж у 2 рази – замість 100 млн нам потрібно 226. Будем розбиратись із ситуацією...", - сказала заступниця міністра.

Як повідомляв УНН, у липня Україна як гуманітарну допомогу отримала від В’єтнаму 300 портативних апаратів штучної вентиляції легень.