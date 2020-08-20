У МОЗ відзвітувались про закупівлі апаратів ШВЛ за час пандемії

ukru
18:42 • 35570 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 75405 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 85590 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 111668 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 118353 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 116338 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 151388 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124993 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124709 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123869 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
2.8 м/с
71 %
758 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опади не очікуються
Популярнi новини
Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

19 березня, 16:08 • 24671 перегляди
Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

19 березня, 16:27 • 27693 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 33582 перегляди
Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

19 березня, 16:42 • 27794 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 29374 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 78732 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 102213 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 83027 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 151388 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 117100 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 51068 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 58454 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107704 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125981 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125391 перегляди
Актуальне
У МОЗ відзвітувались про закупівлі апаратів ШВЛ за час пандемії

У МОЗ відзвітувались про закупівлі апаратів ШВЛ за час пандемії

Київ • УНН

 • 14974 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я повідомили про ситуацію із закупівлею апаратів штучної вентиляції легенів за останні 4 місяці. Про це під час круглого столу у четвер повідомила заступниця міністра охорони здоров'я України Світлана Шаталова, передає кореспондент УНН.

"Сума, яка була виділена Міністерству охорони здоров’я у постанові 354 КМУ, також передбачала закупівлю через ДП "Медичні закупівлі України", які є одержувачем цих бюджетних коштів. Це було 100 млн гривень. Ми передбачали, що вони могли б купити 200 апаратів ШВЛ експертного класу", - сказала Шаталова.

Водночас, з її слів, у липні в ДП запропонували збільшити суму додатково на 126 млн грн. Заступниця міністра зауважила, що, з точки зору МОЗ "це не дуже коректно і не дуже прийнятно".

"Ми подивились на Prozorro і там було шість чи сім учасників, які прийшли до них", - пояснила вона.

Шаталова розповіла, що, як пояснили у "Медичних закупівлях", вони пропонують збільшити суму через те, що жоден з цих учасників, на їх погляд, не забезпечив належний пакет документів і не відповідав тим чи іншим критеріям.

"Що стосується наявності і постачання апаратів ШВЛ: то за ці чотири місяці у нас в лікарнях, безпосередньо закладах охорони здоров’я (це не стосується державної закупівлі, це стосується закупівлі за місцеві бюджети), то близько 900 апаратів ШВЛ, у тому числі для лікарень "другої хвилі" за ці чотири місяці додатково підвищили нашу інституційну спроможність закладів охорони здоров’я. Орієнтовна вартість у нас була доведена до ДП "Медичні закупівлі" - це близько 500 тис. грн на одну одиницю апарату. А з точки зору ДП "Медичні закупівлі", нам потрібно її підвищити більш ніж у 2 рази – замість 100 млн нам потрібно 226. Будем розбиратись із ситуацією...", - сказала заступниця міністра.

Як повідомляв УНН, у липня Україна як гуманітарну допомогу отримала від В’єтнаму 300 портативних апаратів штучної вентиляції легень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.96
Bitcoin
$86,841.30
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,059.60
Ethereum
$2,056.11