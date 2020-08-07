В Минздраве объяснили, можно ли покидать "красную зону"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Гражданам, находящимся в "красной зоне", согласно новым правилам карантина, можно передвигаться исключительно собственным транспортом, общественный транспорт там не работает. Также установлены правила количества человек в авто. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Мы не говорим, что вам надо делать тест или проходить самоизоляцию, потому что это все происходит у нас внутри страны. Относительно выезда и въезда в административно-территориальные единицы, отнесенные к красному уровню эпидемиологической опасности: то там прекращается работа городского, междугородного транспорта, внутриобластного. Возможно использование исключительно собственным транспортом, при том что количество лиц, которые одновременно находятся в этом транспорте не должно превышать 5 человек, за исключением детей до 14 лет", - сказал Степанов.
Напомним, за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 1453 человек, из них 103 ребенка и 93 медика.