В Минздраве объяснили, можно ли покидать "красную зону"

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 86450 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102475 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127601 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107807 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127955 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101387 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102186 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104066 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101964 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101510 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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4 марта, 14:27 • 103713 просмотра
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В Минздраве объяснили, можно ли покидать "красную зону"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. Гражданам, находящимся в "красной зоне", согласно новым правилам карантина, можно передвигаться исключительно собственным транспортом, общественный транспорт там не работает. Также установлены правила количества человек в авто. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Мы не говорим, что вам надо делать тест или проходить самоизоляцию, потому что это все происходит у нас внутри страны. Относительно выезда и въезда в административно-территориальные единицы, отнесенные к красному уровню эпидемиологической опасности: то там прекращается работа городского, междугородного транспорта, внутриобластного. Возможно использование исключительно собственным транспортом, при том что количество лиц, которые одновременно находятся в этом транспорте не должно превышать 5 человек, за исключением детей до 14 лет", - сказал Степанов.

Напомним, за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 1453 человек, из них 103 ребенка и 93 медика.

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