У МОЗ пояснили, чи можна покидати "червону зону"

"Ми не говоримо, що вам треба робити тест, або проходити самоізоляцію, тому що це все відбувається у нас в середині країни. Щодо виїзду та в’їзду до адміністративно-територіальних одиниць, які віднесені до червоного рівня епідеміологічної небезпеки: то там припиняється робота міського, міжміського транспорту, внутрішньообласного. Можливе користування виключно власним транспортом, при тому що кількість осіб, які одночасно перебувають у цьому транспорті, не повинна перевищувати 5 осіб за виключенням дітей до 14 років", - сказав Степанов.

Нагадаємо, за минулу добу коронавірус підтвердили у 1453 людей, з них 103 дитини та 93 медики.