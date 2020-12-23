В Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. По состоянию на 23 декабря ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - в Киеве, в Запорожской и Черкасской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.
Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Киеве - 645,0 (-), в Запорожской области - 633,6 (+) и в Черкасской области - 607,5 (-).
Самый низкий показатель заболеваемости: в Винницкой области - 147,5 (-), в Кировоградской области - 153,5 (-) и в Ивано-Франковской области - 188,2 (-).
Добавим, в Украине на утро 23 декабря зафиксировано уже 989 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 10 136.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.