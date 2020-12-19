В Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. По состоянию на 19 декабря ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - в Киеве, Черкасской и в Запорожской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.
Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Киеве - 721,9 (-), в Черкасской области - 692,5 (-) и в Запорожской области - 644,2 (-).
Самый низкий показатель заболеваемости: в Винницкой области - 149,7 (-), в Кировоградской области - 176,2 (-) и в Ивано-Франковской области - 200,7 (-).
Добавим, в Украине на утро 19 декабря зафиксировано уже 956 тысяч случаев COVID-19, за сутки - 11 742.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.