В Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. По состоянию на 17 декабря ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - в Киеве, а также в Черкасской и в Запорожской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.
Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Киеве - 718,2 (+), в Черкасской области - 714,3 (-) и в Запорожской области - 659,4 (-).
Самый низкий показатель заболеваемости: в Винницкой области - 151,4 (-), в Кировоградской области - 195,4 (-) и в Закарпатской области - 223,9 (-).
Добавим, в Украине на утро 17 декабря зафиксировано уже 931 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 12 047.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.