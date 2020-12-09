В Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. По состоянию на 9 декабря ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - в Сумской и Черкасской областях, а также в городе Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.
Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Сумской области - 885,7 (-), в Черкасской области - 750,1 (+) и в городе Киеве - 739,2 (+).
Самый низкий показатель заболеваемости: в Винницкой области - 195,2 (-), в Кировоградской области - 211,9 (+) и в Луганской области - 220,4 (+).
Добавим, в Украине на утро 9 декабря зафиксировано уже 845 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 12 585.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.