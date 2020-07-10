В Минздраве назвали пляжи Украины, на которых купаться опасно

КИЕВ. 10 июля. УНН. В этом оздоровительном сезоне осуществляется наблюдение за качеством воды на ряде пляжей в Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях, которые имеют выход на морское побережье. По результатам проверки в ряде пляжей в каждом из регионов были обнаружены отклонения показателей качества воды, передает УНН со ссылкой на сообщение Центра общественного здоровья Минздрава Украины в Telegram-канале.