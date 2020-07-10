В Минздраве назвали пляжи Украины, на которых купаться опасно
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В этом оздоровительном сезоне осуществляется наблюдение за качеством воды на ряде пляжей в Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях, которые имеют выход на морское побережье. По результатам проверки в ряде пляжей в каждом из регионов были обнаружены отклонения показателей качества воды, передает УНН со ссылкой на сообщение Центра общественного здоровья Минздрава Украины в Telegram-канале.
Так, в Донецкой области отклонения от стандарта за период с 19.06.2020 по 25.06.2020 было обнаружено на городском пляже в районе гостиницы "Турист" города Мариуполь. Кроме того, в пробах воды из общественного пляжа пгт Ялта выделено v. Parahaemolуtісus.
Кроме того, в Запорожской области отклонения от стандарта было обнаружено на пляже "Центральный - левая сторона" города Запорожье, городском пляже "Солнечный" города Энергодар, пляже "Правый берег" Запорожье, пляжи города Энергодар.
В Николаевской области отклонения от стандарта обнаружено в пробах морской воды на городском пляже "Чайка" и пляже "Прибой", пляже "Стрелка" в Николаеве, пляжи в городе Первомайск.
В Одесской области отклонения от стандарта обнаружено на пляжах города Одесса - "Аркадия", "Дельфин", 13 и 16 станции Большого Фонтана, пляжах Одессы. Рекомендуется установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследование.
В Херсонской области отклонения от стандарта обнаружено в 1 пробе речной воды пляжа города Новая Каховка.
В городе Киев отклонения от стандарта обнаружено в "Пуще-Водице", на пляже "Вербный", "Пуща-Водица", 5-7 линия на реке Горенка.
На всех указанных пляжах рекомендуется установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследование.
Как сообщал УНН, на всех пляжах Киева вывесили желтые флаги, что означает, что купание не рекомендуется, поскольку в воде обнаружили превышенный индекс лактопозитивной кишечной палочки.