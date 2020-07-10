У МОЗ назвали пляжі України, на яких купатись небезпечно

КИЇВ. 10 липня. УНН. У цьому оздоровчому сезоні здійснюється спостереження за якістю води на низці пляжів у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, які мають вихід на морське узбережжя. За результатами перевірки на низці пляжів в кожному з регіонів були виявлені відхилення показників якості води, передає УНН з посиланням на повідомлення Центру громадського здоров’я МОЗ України у Telegram-каналі.