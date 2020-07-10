У МОЗ назвали пляжі України, на яких купатись небезпечно
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. У цьому оздоровчому сезоні здійснюється спостереження за якістю води на низці пляжів у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, які мають вихід на морське узбережжя. За результатами перевірки на низці пляжів в кожному з регіонів були виявлені відхилення показників якості води, передає УНН з посиланням на повідомлення Центру громадського здоров’я МОЗ України у Telegram-каналі.
Так, у Донецькій області відхилення від стандарту за період з 19.06.2020 по 25.06.2020 було виявлено на міському пляжі у районі готелю "Турист" міста Маріуполь. Крім того, у пробах води з громадського пляжу смт Ялта виділено v. Parahaemolуtісus.
Крім того, у Запорізькій області відхилення від стандарту було виявлено на пляжі "Центральний — ліва сторона" міста Запоріжжя, міському пляжі "Сонячний" міста Енергодар, пляжі "Правий берег" Запоріжжя, пляжі міста Енергодар.
У Миколаївській області відхилення від стандарту виявлено у пробах морської води на міському пляжі "Чайка" і пляжі "Прибій", пляжі "Стрілка" у Миколаєві, пляжі у місті Первомайськ.
В Одеській області відхилення від стандарту виявлено на пляжах міста Одеса — "Аркадія", "Дельфін", 13 і 16 станції Великого Фонтану, пляжах Одеси. Рекомендовано встановити щити про заборону купання, проби води взято на повторні дослідження.
У Херсонській області відхилення від стандарту виявлено у 1 пробі річкової води пляжу міста Нова Каховка.
У місті Київ відхилення від стандарту виявлено у "Пущі-Водиці", на пляжі "Вербний", "Пуща-Водиця", 5–7 лінія на річці Горенка.
На всіх зазначених пляжах рекомендовано встановити щити про заборону купання, проби води взято на повторні дослідження.
Як повідомляв УНН, на всіх пляжах Києва вивісили жовті прапори, що означає, що купання не рекомендоване, оскільки у воді виявили перевищений індекс лактопозитивної кишкової палички.