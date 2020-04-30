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В Минздраве анонсировали изменения в законодательство о сотрудничестве врачей с медицинскими вузами

В Минздраве анонсировали изменения в законодательство о сотрудничестве врачей с медицинскими вузами

Киев  •  УНН

 • 12771 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Министерство здравоохранения создало рабочую группу по взаимодействию медиков с медицинскими университетами, и планируется принять изменения в законодательство, чтобы обеспечить им продуктивную работу. Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Мыкычак, передает корреспондент УНН.

"Преодоление эпидемии зависит от качества медицинских кадров... Министерство здравоохранения Украины с позиции преодоления эпидемии проводит работу по этому поводу... Речь идет о взаимодействии с медицинскими университетами... Раздел взаимодействия клинических баз с высшими учебными заведениями фактически был утрачен и сегодня... Министерство здравоохранения начало консультации с научной средой с органами местного самоуправления, есть созданная рабочая группа, и в ближайшее время мы выйдем на принятие соответствующих изменений в законы Украины. Министерство здравоохранения настроено на то, чтобы все наши медицинские кафедры, учебные заведения, университеты, колледжи очень тесно сотрудничали с нашими учреждениями здравоохранения", - отметила она.

Как ранее сообщалось в УНН, к лечению больных COVID-19 будут привлекать максимальное количество отечественных ученых-врачей.

Также сообщалось, что с 1 апреля, в рамках медреформы, врачам-ученым закроют доступ в больницы и к пациентам. Без специалистов останутся и инфекционные больницы. Но с таким подходом некому будет лечить украинцев.

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