У МОЗ анонсували зміни до законодавства щодо співпраці лікарів з медичними вишами
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров’я створило робочу групу щодо взаємодії медиків з медичними університетами, та планується ухвалити зміни до законодавства, щоб забезпечити їм продуктивну роботу. Про це під час брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак, передає кореспондент УНН.
“Подолання епідемії залежить від якості медичних кадрів... Міністерство охорони здоров’я України з позиції подолання епідемії проводить роботу з цього приводу... Мова йде про взаємодію з медичними університетами... Розділ взаємодії клінічних баз з вищими навчальними закладами фактично був втрачений і сьогодні... Міністерство охорони здоров’я розпочало консультації з науковим середовищем з органами місцевого самоврядування, є створена робоча група, і найближчим часом ми вийдемо на прийняття відповідних змін у законі України. Міністерство охорони здоров’я налаштоване на те, щоб всі наші медичні кафедри, навчальні заклади, університети, коледжі дуже тісно співпрацювали з нашими закладами охорони здоров’я”, — зазначила вона.
Як раніше повідомлялося в УНН, до лікування хворих на COVID-19 будуть залучати максимальну кількість вітчизняних вчених-лікарів.
Також повідомлялося, що з 1 квітня, у межах медреформи, лікарям-науковцям закриють доступ до лікарень та пацієнтів. Без спеціалістів залишаться й інфекційні лікарні. Але з таким підходом нікому буде лікувати українців.