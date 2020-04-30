У МОЗ анонсували зміни до законодавства щодо співпраці лікарів з медичними вишами

“Подолання епідемії залежить від якості медичних кадрів... Міністерство охорони здоров’я України з позиції подолання епідемії проводить роботу з цього приводу... Мова йде про взаємодію з медичними університетами... Розділ взаємодії клінічних баз з вищими навчальними закладами фактично був втрачений і сьогодні... Міністерство охорони здоров’я розпочало консультації з науковим середовищем з органами місцевого самоврядування, є створена робоча група, і найближчим часом ми вийдемо на прийняття відповідних змін у законі України. Міністерство охорони здоров’я налаштоване на те, щоб всі наші медичні кафедри, навчальні заклади, університети, коледжі дуже тісно співпрацювали з нашими закладами охорони здоров’я”, — зазначила вона.

Як раніше повідомлялося в УНН, до лікування хворих на COVID-19 будуть залучати максимальну кількість вітчизняних вчених-лікарів.

Також повідомлялося, що з 1 квітня, у межах медреформи, лікарям-науковцям закриють доступ до лікарень та пацієнтів. Без спеціалістів залишаться й інфекційні лікарні. Але з таким підходом нікому буде лікувати українців.