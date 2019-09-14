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В МОН рассказали о приоритетах изменений в школе

В МОН рассказали о приоритетах изменений в школе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Один из приоритетов изменений в украинской школе заключается в предоставлении детям возможности быть субъектами образовательного процесса, а также со школы надо убрать страх, который она приняла из советской образовательной парадигмы. Об этом заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад на 16-й ежегодной встречи YES, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Украинская школа, к сожалению, переняла все те негативы, которые имела советская система образования. Это школа, часто построенная на страхе всех ко всем - ученика к учителю, учителя к директору, директора к министерству. Если мы не заберем этот страх, который сковывает любой творческий потенциал, любую возможность к диалогу, говорить о счастливых гражданах мы не сможем", - отметила министр.

Второй приоритет изменений в школе, по ее словам, - "предоставление учащимся возможности быть субъектами образовательного процесса". Дети должны иметь возможность давать обратную связь, выбирать предметы для обучения и работать по индивидуальным образовательным траекториям. "Это еще во время школьного обучения поможет воспитывать граждан, которые смогут делать сознательный выбор в жизни", - уверена Новосад.

По ее словам, система школьного образования имеет ключевое значение в формировании тех навыков, которые могут помочь личности достичь счастья. Именно поэтому важно, чтобы во время обучения в школе дети имели возможность развить творческие способности, стать открытыми личностями, которые могут делать собственный выбор.

Напомним, Новосад заявила, что Украина заинтересована в опыте Великобритании по школьному образованию.

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