В МОН не исключили роста стоимости обучения в университетах

"Установить, что стоимость образовательной услуги по получению высшего образования образовательного степени бакалавра, магистра за первый курс (год) обучения при заключении договора о предоставлении образовательных услуг между учреждением высшего образования и физическим (юридическим) лицом по перечню специальностей (специализаций), для которых определяется индикативная себестоимость, которая устанавливается учреждением высшего образования не ниже индикативной себестоимости, если учреждение высшего образования в течение предыдущего календарного года осуществлял подготовку специалистов соответствующего ступени высшего образования и специальности (специализации) по дневной форме получения образования по государственному или региональным заказом", - говорится в постановлении.

Напомним, Министерство образования и науки Украины сообщает об обнародовании на своем официальном сайте проекта постановления Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления образовательной деятельности".