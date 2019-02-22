У МОН не виключили зростання вартості навчання в університетах

"Встановити, що вартість освітньої послуги із здобуття вищої освіти освітнього ступеня бакалавра, магістра за перший курс (рік) навчання при укладанні Договору про надання освітніх послуг між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою за переліком спеціальностей (спеціалізацій), для яких визначається індикативна собівартість встановлюється закладом вищої освіти не нижче індикативної собівартості, якщо заклад вищої освіти впродовж попереднього календарного року здійснював підготовку фахівців відповідного ступеня вищої освіти та спеціальності (спеціалізації) за денною формою здобуття освіти за державним або регіональним замовленням", - йдеться у постанові.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України повідомляє про оприлюднення на своєму офіційному сайті проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності".